Furkan Akar, olimpiyat madalyası hedefliyor

- Furkan Akar'ın hedefi olimpiyat madalyası

ERZURUM - Short Track (Sürat Pateni) branşında Türkiye'ye madalyalar ve önemli başarılar kazandıran milli sporcu Furkan Akar, hedefinin olimpiyat ve dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

2022 Kış Olimpiyatı Oyunları ve Kanada'daki Dünya Şampiyonası'nda 6'ncılıkları olan milli sporcu Furkan Akar, 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 1000 metre finalinde bronz madalya kazandı ve organizasyon tarihinde madalya alan ilk Türk sporcu olmuştu.

Başta Erzurum olmak üzere yurt içi ve dışında milli takım kamplarında hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Furkan Akar, "Önümüzde hem zorlu kamplar hem de uluslararası müsabakalar olacak. Dünya ve Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Buralarda başarılı olmak için sıkı bir çalışma programını uyguluyoruz. Sürat ve aksiyonla dolu olan bir sporu yapıyoruz. Zor olmakla birlikte güzel bir spor. Zevk alarak bu sporu yapıyorum. 2026 Olimpiyatları benim için en önemli hedef. Orada kürsüde olmak istiyorum. Avrupa Şampiyonası'ndaki 3.'lük derecemi daha geliştirmeyi hedefliyorum" şeklinde konuştu.