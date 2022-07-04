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Fulham, Palhinha'yı renklerine bağladı

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Fulham, Palhinha'yı renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Sporting Lisbon'da forma giyen Portekizli milli oyuncu Joao Palhinha'yı kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Sporting Lisbon'da forma giyen Portekizli milli oyuncu Joao Palhinha'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Portekiz temsilcisiyle Palhinha'nın bonservisi konusunda anlaşmaya varıldığı ve 26 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, sözleşmesinde bir yıl daha opsiyon bulunan orta saha oyuncusu için Fulham, 20 milyon avro bonservis bedeli verecek.

Portekiz temsilcisinde geçen sezon tüm kulvarlarda 38 maçta 3 gole imza atan Palhinha, Portekiz Milli Takımı'nda ise 14 maçta 2 kez ağları sarstı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Sporting Lisbon Portekiz England Fulham Spor Haberler

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