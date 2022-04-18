- Fuat Çapa: "Bugünkü oyunumuzu son 6 haftaya yansıtabilirsek, şansımız çok yüksek"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Eyüpspor karşısındaki oyunlarını son 6 haftaya taşırlarsa play-off şanslarının çok yüksek olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında sahasında karşılaştığı Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Çapa, 2 kez öne geçmelerine rağmen mücadeleyi kazanamadıklarına dikkat çekti. Üzücü bir puan kaybı yaşadıklarının altını çizen Fuat Çapa, "Hafta içerisinde yaptığımız hazırlıklardaki oyunu net bir şekilde sahada gördük. Oyunla ilgili söylenecek çok bir şey yok. İstek, arzu ve pozisyona girme anlamında çok olumlu işler yaptık. Belki de sahadaki paylaşım ve pozisyon olarak son haftalarda oynadığımız en iyi oyunlardan birini oynadık. Saha içerisindeki paylaşım en üst seviyedeydi. Atmış olduğumuz ilk golden sonraki ilk 5 dakikada dikkatli olmamız gerektiğini maçtan önce de maçta da söylemiştim. Maalesef saha içerisinde bunu uygulayamadık. Devre arasında Yalçın'ın kanadını Kayamba ile daha çok kullanmamız gerektiğini söyledik. İlk 18 içerisine kadar iyi işler yaptık ama ceza sahası içerisinde olumlu işler yapamadık. 2-1 öne geçtikten sonra rakip orta yaptı yaşanan karabolde top oyuncumuz Alaaddin'e çarpıp kalemize girdi. Ona rağmen son dakikalarda öne geçecek pozisyonlara da girdik" şeklinde konuştu.

"Bugünkü oyunumuzu son 6 haftaya yansıtabilirsek, şansımız çok yüksek"

Taraftarların kendisini istifaya çağırmasıyla alakalı da konuşan Çapa, "O çözümse sıkıntı yok. Türkiye'de en ufak şeylerde oynanan oyuna göre mi yoksa alınan skora göre mi böyle şeyler yapılıyor? Burada teknik adamlık bir hata varsa biz hatamızı kabul ederiz. Sezon başından beri beklentilere cevap verememenin oluşturduğu bir durum var. Sezon sonu hedeften uzaklaştıkça, normal olarak sitem oluyor. Bugün de bu sitemin nasibini biz aldık. Puan farkı 7 ama 1 maçımız eksik. Son kalan haftalarda kimse 6'da 6 yapamayacak. Nasıl son 8 haftada kimse 8'de 8 yapmadıysa bu olmayacak. Bizim bugünkü oyunumuzu son 6 haftaya yansıtabilirsek, şansımızın çok yüksek olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

"Oyuncularıma oyun anlamında söyleyeceğim en ufak bir şey yok"

Müsabakada yaptığı değişikliklere de değinen Çapa şu ifadelere yer verdi:

"15. dakikada Fofana adalesini tuttu ve devam edeceğini söyledi. Böyle bir sinyal geldiğinde ilk alternatifinizi oyuna alamıyorsunuz. O yüzden beklemek zorunda kaldık. Orta sahada oynayan Vukan'ın 90 dakikayı ne kadar tamamlayabilir onu da beklemeniz lazım. O mevkide tam anlamıyla oyun düzenimizi çok bozmak istemedik. Skor anlamında memnun değiliz ama oyun anlamında oyuncularıma söyleyeceğim en ufak bir söz yok. Herkes kapasitesi yeterince en iyisini yapmaya çalıştı. Skor anlamında da gerçekten üzücü çünkü oynadığımız oyunun karşılığını alamadık."