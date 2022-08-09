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Fuat Çapa, Belçika basınına Mertens'i yorumladı

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Fuat Çapa, Belçika basınına Mertens'i yorumladı

Teknik Direktör Fuat Çapa, Dries Mertens'in Galatasaray'a transferi sonrası Belçika basınına açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Fuat Çapa, Dries Mertens'in Galatasaray'a transferi sonrası Belçika basınına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın transfer politikası ve Belçikalı oyuncunun transferiyle ilgili olarak Çapa, "2020'de şampiyonluğu kaçırdıktan sonra yönetim kurulu yeni bir rota seçti. Genç oyunculardan oluşan ve çok fazla para yatırılan yeni bir takım yaratmak istediler. Transfer politikası başarısız oldu ve bu durum dönemin başkanı ile teknik direktör Fatih Terim'in sonunu getirdi. Yeni yönetim geri dönüşü başlatmalıydı ve bu yüzden Dries Mertens gibi büyük isimleri aldı. Galatasaray için değil, aynı zamanda örnek bir profesyonel olarak Türk futbolu için de çok şey ifade edecek Mertens.  Ayrıca Seferovic, Torreira, Oliveira ve Midtsjö gibi birçok yabancı transfer, toplu olarak üst düzey performans göstermesini kolaylaştıracak. ve hiç şüphe yok: Mertens, Galatasaray'ın yeni kahramanı olacak" ifadelerini kullandı.

Belçikalı oyuncuya Türk futbolu için uyarılarda da bulunan Fuat Çapa, "Mertens, Türkiye'de tamamen farklı bir futbolla karşılaşacak, burada bireysel, kolektifin üstünde. Bu nedenle son şampiyon Trabzonspor ve aynı zamanda büyük rakip Fenerbahçe ile zorlu bir mücadele olacak. Beşiktaş ve Başakşehir de yarışa karışacaktır" dedi.


- Mertens
Demirören Haber Ajansı / Spor

Dries Mertens Galatasaray Fuat Çapa Belçika Spor Haberler

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