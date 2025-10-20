Fuat Bavuk 2. Lig Gol Krallığında Zirveye Yerleşti
Seza Çimento Elazığspor'un oyuncusu Fuat Bavuk, 2. Lig gol krallığı yarışında 9 golle zirveye çıktı.
Seza Çimento Elazığspor'un başarılı oyuncusu Fuat Bavuk 2. Ligde gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Sezona muhteşem bir başlangıç yapan Fuat, son oynanan Şanlıurfaspor maçında attığı 2 golle toplam gol sayısını 9'a yükseltti ve 2. Lig'de gol krallığı sıralamasında zirveye yerleşti. Elazığspor kulübü de sosyal medya hesabından Fuat'ın görselini "Avcı" sözüyle paylaştı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor