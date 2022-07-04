FTA Antalyaspor, sezona Galatasaray maçı ile başlıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FTA Antalyaspor, sezona Galatasaray maçı ile başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
FTA Antalyaspor, sezona Galatasaray maçı ile başlıyor

FTA Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

FTA Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun kura çekimi gerçekleştirildi. Yeni sezon 5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerindeki maçlarla başlayacak ve Katar'da 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle 13 Kasım Pazar günü lige ara verilecek. Kura çekimine göre FTA Antalyaspor, sahasında Galatasaray ile yapacağı maçla sezonu açacak. Kırmızı-beyazlı ekip 8. haftayı ise bay geçecek.

Öte yandan Antalyaspor, tesislerindeki çalışmalar ve sağlık kontrolünün ardından birinci etap kamp çalışması için Burdur'a hareket Burdur'da ilk çalışmasını akşam saatlerinde yapan güney ekibi üç hazırlık maçı yapacak. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title