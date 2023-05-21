FTA Antalyaspor - Medipol Başakşehir FK maçı sonucu
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında FTA Antalyaspor, Medipol Başakşehir FK'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında FTA Antalyaspor, Medipol Başakşehir FK'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fredy sağ çaprazdan kaleyi yokladı, kaleci Muhammed'in çeldiği topu defans uzaklaştırdı.
12. dakikada sağ kanattan Ndao'nun yerden altı pas içerisinde ortasına hareketlenen Haji Wright ıskaladı. Arka alanda topla buluşan Sam Larsson'un gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed'den sekti. Topu tekrar önünde bulan Sam Larsson'un vuruşu bu sefer kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
18. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fernando Martins'in sert şutunda kaleci Muhammet meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya Stadı
Hakemler: Cihan Aydın xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Hakan Yemişken xx
FTA Antalyaspor: Helton Leite xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Ömer Toprak xx (Emrecan dk. 37 x), Cemali Sertel xx, Erdal Rakip xx, Fernando Martins xx, Alassane Ndao xx, Sam Larsson xx, Fredy xx, Haji Wright xx
Yedekler: Mehmet Dadakdeniz, Floranus, Kudriashov, Mehmedi, Bertuğ Yıldırım, Ufuk Akyol, Nakajima, Ghacha, Doğukan Sinik
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Medipol Başakşehir: Muhammed xx, Şener xx, Duarte xx, Touba xx, Caner xx, Biglia xx, Berkay Özcan xx, Ömer Ali x (Serdar Gürler dk. 34 x), Deniz Türüç xx, Januzaj xx, Keny x
Yedekler: Volkan Babacan, Shaocong Wu, Deniz Dilmen, Batuhan Çelik, Ayberk, Figueiredo, Muhammet, Lima, Berkay Aydoğmuş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu - ANTALYA