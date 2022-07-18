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FT Antalyaspor, hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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FT Antalyaspor, hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü

FT Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

FT Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Futbol Sorumlunu Nuri Şahin idaresinde taktiksel çalışmalar gerçekleştiren Antalyaspor, antrenmanı dayanıklılık koşuları ile tamamladı. Sıcak havaya rağmen futbolcuların bir hayli tempolu çalıştığı görüldü. Hazırlıklarına akşam yine tesislerinde devam edecek olan kırmızı-beyazlılar, gece saatlerindeki ikinci etap kamp çalışması için Almanya'nın Hannover kentine hareket edecek.

(İsa Akar /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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