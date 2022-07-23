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FT Antalyaspor, hazırlık maçında Bochum'a 6-2 mağlup oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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FT Antalyaspor, hazırlık maçında Bochum'a 6-2 mağlup oldu

FT Antalyaspor, hazırlık maçında Bundesliga takımlarından Bochum'a 6-2 mağlup oldu.

FT Antalyaspor, hazırlık maçında Bundesliga takımlarından Bochum'a 6-2 mağlup oldu.

2022-2023 sezonu hazırlıklarının 2. etap kamp çalışmasını Almanya'da sürdüren FT Antalyaspor, dün Hollanda'nın Twente takımını 3-1 mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlı ekip, bugün de Almanya'nın güçlü takımlarından VfL Bochum ile bir hazırlık maçı yaptı. Antalyaspor karşılaşmaya Boffin, Bünyamin, Ömer, Kudryashov, Güray, Soner, Fernando, Sinan, Fredy, Ghacha ve Luiz Adriano ilk 11'i ile başladı. Karşılaşmanın 16. dakikasında Houssam Ghacha'nın attığı golle Antalyaspor 1-0 öne geçti. Mücadelenin 41. dakikasında Ivan Ordets'in golüyle skora denge geldi. İlk yarının son dakikasında bu kez Simon Zoller topu filelere gönderdi ve ilk 45 dakika ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısının başında Bochum skoru 4-1'e taşıdı. 56 ve 58. dakikalarda Takumo Asano iki gol attı. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Haji Wright kendisi taşıyıp filelere gönderdiği golle 68. dakikada skoru 4-2'ye getirdi. 75. dakikada Osei-Tutu, 77. dakikada ise Holtmann'ın golleriyle skor 6-2 oldu. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında Floranus, Haji Wright, Mehmedi, Gökdeniz, Ufuk, Larsson, Hakan ve Veysel de forma giydi. Karşılaşma Bochum'un 6-2 üstünlüğü sona erdi.

Karşılaşmayı Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yöneticiler de takip etti.

(İsa Akar/İHA)

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