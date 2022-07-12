FT Antalyaspor'da Burdur kampı devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FT Antalyaspor'da Burdur kampı devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
FT Antalyaspor'da Burdur kampı devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.

2022-2023 sezon hazırlıklarının ilk etap kamp çalışmalarına Burdur'da devam eden FT Antalyaspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını MAKÜ Tesisleri'nde sürdürdü. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki ilk antrenman fitness salonunda gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlılar ikinci antrenmanı sahada yaptı. Yüksek tempoda geçen antrenman, dört takım halinde oynanan turnuva maçıyla sona erdi. Akdeniz ekibi 14 Temmuz'da Burdur'da 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor ile oynayacağı hazırlık maçıyla kampı tamamlayacak.

(İsa Akar/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title