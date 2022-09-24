Üye Girişi
Haberi Paylaş

Frutti Extra Cup'ın şampiyonu Frutti Extra Bursaspor oldu

Spor Haberleri

Frutti Extra Cup'ın şampiyonu Frutti Extra Bursaspor oldu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ev sahibi olduğu Frutti Extra Cup'ın finalinde Galatasaray Nef'i 74-64 mağlup etti.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ev sahibi olduğu Frutti Extra Cup'ın finalinde Galatasaray Nef'i 74-64 mağlup etti.

Frutti Extra Bursaspor ile Galatasaray Nef, Barış Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Frutti Extra Bursaspor ilk çeyreğini 28-13 önde kapattığı ilk devrede soyunma odasına da 47-28 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte iyi oyunu sürdürerek 56-50 final periyotuna giren Bursa temsilcisi, parkeden 74-64 galip ayrıldı.

Frutti Extra Bursaspor, turnuvanın şampiyonu oldu.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor

Frutti Extra Bursaspor Basketbol Süper Ligi Galatasaray Nef Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title