Frutti Extra Bursasporlu taraftarlar, ULEB Avrupa Kupası'nda ikinci olan takımlarını karşıladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Frutti Extra Bursasporlu taraftarlar, ULEB Avrupa Kupası'nda ikinci olan takımlarını karşıladı

AA - İsmail Özdemir - Spor
 - Güncelleme:
Frutti Extra Bursasporlu taraftarlar, ULEB Avrupa Kupası'nda ikinci olan takımlarını karşıladı

ULEB Avrupa Kupası finalinde İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'ya 80-67 yenilerek ikincilik olan Frutti Extra Bursaspor'u, kentte taraftarları karşıladı.

ULEB Avrupa Kupası finalinde İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'ya 80-67 yenilerek ikincilik olan Frutti Extra Bursaspor'u, kentte taraftarları karşıladı.

Nilüfer ilçesindeki Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nin önünde toplanan taraftarlar, İtalya'dan dönen takımları lehine tezahüratta bulundu, yeşil ve beyaz renklerinde meşale yaktı.

Taraftarlar, takım otobüsünün salon önüne gelmesiyle bestelerle oyunculara destek verdi.

Takım otobüsünden inen oyuncular ve teknik kadro, taraftarların sevgi gösterilerine karşılık verdi.

AA / İsmail Özdemir - Spor

Bursaspor, İtalyan, Bologna, İtalya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title