Frutti Extra Bursaspor yurda döndü
İhlas Haber Ajansı - Spor
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7Days Eurocup'ta İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna ile final maçına çıkan Frutti Extra Bursaspor yurda döndü.
7Days Eurocup'ta İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna ile final maçına çıkan Frutti Extra Bursaspor yurda döndü.
Final maçında 80-67'lik skorun ardından turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Frutti Extra Bursaspor, ikincilik ödülüyle havaalanında hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA
İhlas Haber Ajansı / Spor