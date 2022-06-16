Frutti Extra Bursaspor, Yiğitcan Saybir ile anlaştı
AA - Sinan Balcıkoca - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Yiğitcan Saybir ile anlaştı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Yiğitcan Saybir ile anlaştı.
Kulübün, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Anadolu Efes'in 23 yaşındaki forveti Yiğitcan Saybir ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Açıklamada, "Saybir'e 'hoş geldin' diyor, Frutti Extra Bursaspor çatısı altında başarılı sezonlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
AA / Sinan Balcıkoca - Spor