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Frutti Extra Bursaspor, Yiğitcan Saybir ile anlaştı

AA - Sinan Balcıkoca - Spor
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Frutti Extra Bursaspor, Yiğitcan Saybir ile anlaştı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Yiğitcan Saybir ile anlaştı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Yiğitcan Saybir ile anlaştı.

Kulübün, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Anadolu Efes'in 23 yaşındaki forveti Yiğitcan Saybir ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Saybir'e 'hoş geldin' diyor, Frutti Extra Bursaspor çatısı altında başarılı sezonlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA / Sinan Balcıkoca - Spor

Frutti Extra Bursaspor Basketbol Süper Ligi Anadolu Efes Twitter Spor Haberler

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