Frutti Extra Bursaspor'un ULEB Avrupa Kupası finalindeki rakibi Bologna oldu - Haberler

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Frutti Extra Bursaspor'un ULEB Avrupa Kupası finalindeki rakibi Bologna oldu

AA - Fatih Erel - Spor
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Frutti Extra Bursaspor'un ULEB Avrupa Kupası finalindeki rakibi Bologna oldu

ULEB Avrupa Kupası'nın yarı finalinde Valencia Basket, Virtus Segafredo Bologna'yı 83-73 yenerek Frutti Extra Bursaspor'un finaldeki rakibi oldu.

ULEB Avrupa Kupası'nın yarı finalinde Valencia Basket, Virtus Segafredo Bologna'yı 83-73 yenerek Frutti Extra Bursaspor'un finaldeki rakibi oldu.

İspanya'nın Valencia kentinde oynanan yarı final maçında, Virtus Segafredo Bologna, Valencia Basket'i 83-73 skorla yenerek adını finale yazdırdı.

İtalyan takımı Virtus Segafredo Bologna, Frutti Extra Bursaspor ile 11 Mayıs'ta finalde karşılaşacak.

Frutti Extra Bursaspor, dün deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 17 sayı farkla 85-68 yenerek adını finale yazdırmıştı.

AA / Fatih Erel - Spor

Bursaspor, Valencia, İspanya, Spor, Haberler

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