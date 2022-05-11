Frutti Extra Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası'nda ikinci oldu
Demirören Haber Ajansı - Spor
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ULEB Avrupa Kupası Finali'nde İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'ya 80-67 mağlup olan Frutti Extra Bursaspor, turnuvayı ikincilikle tamamladı.
ULEB Avrupa Kupası Finali'nde İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'ya 80-67 mağlup olan Frutti Extra Bursaspor, turnuvayı ikincilikle tamamladı.
SALON: Virtus Segafredo ArenaHAKEMLER: Pukl Sasa, Panther Anne, Perez EmilioVİRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Kyle Weems 13, Milos Teodosic 21, Mam Jaiteh 13, Daniel Hackett 1, Tornike Shengelia 5, Alessandro Pajola, Kevin Hervey 4, Marco Belinelli 12, JaKarr Sampson 11, Isaia Cordinier, Amedeo TessitoriFRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Dave Dudzinski 14, Onuralp Bitim 12, Andrew Andrews 6, Kevarrius Hayes 11, Derek Needham 11, John Holland 10, Metin Türen, Ömer Utku Al 3, Birkan Batuk1. Periyot: 25-12 (Virtus Bologna lehine)Devre: 41-31 (Virtus Bologna lehine)
3. Periyot: 62-53 (Virtus Bologna lehine)- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor