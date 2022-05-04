Frutti Extra Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası'nda finale kalma başarısını taraftarlarıyla kutladı

BURSA (AA) - ULEB Avrupa Kupası'nda adını finale yazdıran ve Bursa'ya dönen Frutti Extra Bursaspor, final kalma başarısını taraftarlarıyla kutladı.

Nilüfer ilçesinde bulunan Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nin önünde toplanan yüzlerce yeşil beyazlı taraftar, deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 85-68 yenen Frutti Extra Bursaspor takımını karşıladı.

Takım otobüsten inen oyuncular ve teknik kadro, taraftarların sevgi gösterileri arasında salona girdi. Daha sonra salona alınan taraftarlar, oyuncularla galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı.