Frutti Extra Bursaspor, maç hasılatını depremzedelere bağışlayacak

Frutti Extra Bursaspor, 7Days EuroCup'ta Çarşamba günü oynayacağı JL Bourg maçının hasılatının depremzedelere yollayacağını açıkladı.

Frutti Extra Bursaspor'dan anlamlı bir hareket geldi. Yeşil-beyazlılar, çarşamba günü karşılaşacağı JL Bourg maçının hasılatını depremzedelere bağışlayacağını açıkladı. Tofaş Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçla ilgili olarak Frutti Extra Bursaspor'dan şu açıklama geldi: "Çarşamba günü 20.00'de JL Bourg ile evimizde oynayacağımız 7Days EuroCup maçının tüm bilet hasılatı depremzedelerimiz için bağışlanacaktır. Maç günü Tofaş Spor Salonu'na yardım toplama çadırı kurulacak olup, yardımlarınız depremzedelerimize ulaştırılacaktır." - BURSA