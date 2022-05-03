Frutti Extra Bursaspor, EuroCup'ta finale çıktı
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Frutti Extra Bursaspor, EuroCup yarı finalinde deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 17 sayı farkla 85-68 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Frutti Extra Bursaspor, EuroCup yarı finalinde deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 17 sayı farkla 85-68 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Yeşil-beyazlılar, Valencia Basket - Virtus Bologna galibi ile 11 Mayıs Çarşamba günü finalde karşı karşıya gelecek.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor