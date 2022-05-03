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Frutti Extra Bursaspor, EuroCup'ta finale çıktı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Frutti Extra Bursaspor, EuroCup'ta finale çıktı

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup yarı finalinde deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 17 sayı farkla 85-68 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup yarı finalinde deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 17 sayı farkla 85-68 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Yeşil-beyazlılar, Valencia Basket - Virtus Bologna galibi ile 11 Mayıs Çarşamba günü finalde karşı karşıya gelecek.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Bursaspor, Andorra, Spor, Haberler

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