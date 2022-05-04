Frutti Extra Bursaspor EuroCup'da finale yükseldi, Teksas coşkuyla kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Frutti Extra Bursaspor EuroCup'da finale yükseldi, Teksas coşkuyla kutladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Frutti Extra Bursaspor EuroCup'da finale yükseldi, Teksas coşkuyla kutladı

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup yarı finalinde deplasmanda rakibi Morabanc Andorra'yı yenerek finale yükseldi.

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup yarı finalinde deplasmanda rakibi Morabanc Andorra'yı yenerek finale yükseldi. Bursaspor'un taraftar grubu Teksas, Frutti Extra Bursaspor'un finale yükselmesini coşkuyla kutladı.

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup yarı finalinde deplasmanda rakibi Morabanc Andorra'yı 85-68 mağlup ederek finale yükseldi. Teksas ise finale çıkmanın sevincini meşalelerle yakarak coşkuyla kutladı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursaspor, Andorra, Teksas, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title