Frutti Extra Bursaspor, çeyrek finalde

7Days EuroCup son 16 karşılaşmasında Frutti Extra Bursaspor, Partizan Belgrad'ı 103-95 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

7Days EuroCup son 16 karşılaşmasında Bursaspor, Belgrad'ta Partizan ile karşılaştı. Mücadele rakip takımın iki sayılık atışıyla başladı. Baştan sonra kıyasıya geçen mücadelenin ilk çeyreği 20-20 sona erdi. İkinci yarı karşılıklı atışlara sahne oldu. Mücadelenin dengesi bozulmadı. Devreyi 38-37'lik skorla Sırbistan ekibi önde kapattı. Stark Arena'da oynanan karşılaşmanın üçüncü çeyreği 60-64 Partizan'ın üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin son çeyreği ise inanılmaz anlara sahne oldu. Maç bitimine 8 saniye kala Holland'ın 3 sayılık basketi maçı 84-84'lük skor ile uzatmalara götürdü. Uzatma çeyreğindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Potanın Timsahları sahasında kaybetmeyen Partizan'a karşı tarihi bir zafer kazandı. Karşılaşma 95-103 Frutti Extra Bursaspor'un galibiyetiyle sona erdi. Bu galibiyetle çeyrek final biletini kazanan yeşil-beyazlı takım, çeyrek finalde Cedevita Olimpija ile karşılaşacak.

Bursaspor'da; Andrew Andrews 24, Onuralp Bitim 20, John Holland 17 ve Dave Dudzinski 15 sayıyla karşılaşmayı tamamladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor