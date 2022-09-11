Fredrik Ulvestad ligdeki ilk golünü attı Spor Haberleri DG Sivasspor'un oyuncusu Fredrik Ulvestad, İstanbulspor maçında attığı golle bu sezonun ilk kez rakip fileleri havalandırdı. DG Sivasspor'un oyuncusu Fredrik Ulvestad, İstanbulspor maçında attığı golle bu sezonun ilk kez rakip fileleri havalandırdı. Süper Lig'de İstanbulspor ile karşılaşan Sivasspor'da Fredrik Ulvestad rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 80. dakikasında deneyimli oyuncu Ulvestad, topu ağlarla buluşturdu. Norveçli oyuncu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Ulvestad, golden sonra arkadaşlarıyla sevinç yaşadı. 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon 6 lig maçında maçta görev aldı. 1 kez sarı kart gören Ulvestad, 4 kez de ilk 11'de görev aldı. (Oğuzhan Sarzep/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor İstanbulspor Sivasspor Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› Fredrik Ulvestad ligdeki ilk golünü attı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.