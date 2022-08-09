Fredrik Midtsjö: Önceliğimiz şampiyon olmak

Galatasaray'ın yeni transferleri Fredrik Midtsjö, burada şampiyonluk yaşamak istediğini belirterek, "Takımla birlikte şampiyonluk yaşamak istiyorum. Hocamla birlikte yeni bir deneyim yaşayacağız. Taraftar benim için çok önemli. Tutkulu bir taraftarımız var. Önceliğimiz şampiyon olmak" dedi.

Norveçli orta saha, sabah antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fredrik Midtsjö, şu açıklamalarda bulundu;

"Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi kulübü, en iyi taraftara sahip olduğunu biliyordum. Teklif geldiğinde gurur duydum. Bu hafta stadyumda oynamak için sabırsızlanıyorum."