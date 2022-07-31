Fredrik Midtsjö, İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı AZ Alkmaar'ın Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
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Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı AZ Alkmaar'ın Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
Hollanda'dan kalkan uçakla İstanbul'a gelen Fredrik Midtsjö'yü Galatasaraylı kulüp yetkilileri karşıladı. 28 yaşındaki oyuncu yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor