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Fredrik Midtsjö, İstanbul'a geldi

Fredrik Midtsjö, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı AZ Alkmaar'ın Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

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Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı AZ Alkmaar'ın Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Hollanda'dan kalkan uçakla İstanbul'a gelen Fredrik Midtsjö'yü Galatasaraylı kulüp yetkilileri karşıladı. 28 yaşındaki oyuncu yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Hollanda İstanbul Spor Haberler

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