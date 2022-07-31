Fredrik Midtsjö, Galatasaray için İstanbul'da Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, İstanbul'a geldi. Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, İstanbul'a geldi. Hollanda'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 28 yaşındaki oyuncuyu, sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri karşıladı. Fredrik Midtsjö, daha sonra kendisi için bekletilen araçla havalimanından ayrıldı. Tecrübeli oyuncunun yarın sağlık kontrolleri sonrası sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalaması bekleniyor. Galatasaray, Midtsjö'nün transferi için kulübü AZ Alkmaar ile görüşmelere başlandığını duyurmuştu. Spor AA / Fahrettin Gök İstanbul Havalimanı Galatasaray Hollanda İstanbul Spor Güncel Haberler

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