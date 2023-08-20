Fred: "Zaferler elde edebilmek adına en iyisini ortaya koymak için sahada olacağız"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı futbolcu Fred, hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Takım arkadaşlarımla beraber hedeflerimize ulaşabilmek için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Zaferler elde edebilmek adına en iyisini ortaya koymak için sahada olacağız" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı futbolcu Fred, hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Takım arkadaşlarımla beraber hedeflerimize ulaşabilmek için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Zaferler elde edebilmek adına en iyisini ortaya koymak için sahada olacağız" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, kulüp televizyonunda yayımlanan 'Günün Röportajı' programına konuk oldu. Fenerbahçe'deki ilk günlerini anlatarak sözlerine başlayan Fred, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Manchester United gibi büyük bir camiadan Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldim. Benim için burada olmak, takıma katılmak çok büyük bir mutluluk. Umuyorum harika bir sezon geçiririz ve birlikte zaferler, kupalar elde ederiz" dedi.

"Fenerbahçe çok büyük bir proje ile bana geldi"

Brezilyalı futbolcu, transfer süreciyle ilgili, "Çok fazla transfer teklifi vardı. Bu durumlarda her zaman ailem ve menajerim ile görüşürüm. Onlarla yapmış olduğumuz görüşmelerden sonra buraya gelmeyi tercih ettik. İstanbul yaşamak için çok güzel bir şehir ve aynı zamanda Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü. Her zaman büyük başarılar elde etmek isteyen bir kulüp ve bunun için savaşan bir camia. Aynı zamanda çok tutkulu taraftara sahip. Bu unsurlar benim açımdan önemliydi. Daha önce bu şehirde yaşayan, buradaki insanlarla da konuştum. Fenerbahçe ve şehirle ilgili bilgiler edindim. Fenerbahçe'nin projesi de beni fazlasıyla mutlu etti. Mario Branco ile de bir görüşmemiz olmuştu. O görüşmede de ne kadar büyük bir projeyle gelinmiş olduğunu görmüş oldum. Sonrasında da kararımı verdim. Almış olduğum bu karardan dolayı da mutluyum" ifadelerin kullandı.

"Buradaki tutku, Brezilya'dakinden biraz daha fazla"

Sarı-lacivertli taraftarların takımlarına çok fazla bağlı olduğuna vurgu yapan 30 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe taraftarı çok güçlü ve her zaman takımına yardımcı olan bir taraftar grubu. Aynı zamanda o gün ailem ve çocuklarım da stattaydı. O ambiyanstan onlar da çok etkilendi. Özellikle çocuklarım o ambiyansı görmekten çok mutlu oldular. Fenerbahçe taraftarının büyüklüğü ve coşkusu benim buraya gelme sebeplerimden bir tanesiydi. Taraftarların tutkusu tıpkı Brezilya'daki gibi ama öyle zannediyorum ki buradaki tutku biraz daha fazla. Ambiyans ve o gün yaşadıklarım harikaydı. Umarım kalabalık taraftarlar önünde onların coşkusuyla güzel maçlar oynayacağız" şeklinde konuştu.

"Brezilya Milli Takımı ile ilk maçımı burada oynamıştım"

Brezilya Milli Takımı ile ilk kez Türkiye'ye karşı mücadele etmesi hatırlatılması üzerine Fred şunları söyledi:

"2014 yılında Brezilya Milli Takımı'ndan ilk kez davet almıştım. O maçı Türkiye'ye karşı burada oynamıştık. Oynadığım ilk maçtan sonra tekrar buraya gelmek ve bu harika taraftarlar önünde oynayacak olmak beni çok mutlu hissettiriyor. Hayatta bu tesadüflerin yaşanması çok güzel."

"Alex harika bir oyuncu ve burada çok büyük başarılara imza attı"

Fenerbahçe tarihine adını yazdıran Alex ile ilgili görüşlerini aktaran başarılı futbolcu, "Alex burada çok başarılı sezonlar geçirdi. Birçok Brezilyalı oyuncu burada oynadı ama Alex çok büyük bir oyuncu. Onun hikayesini burada yaptıklarını herkes biliyor. Taraftarların onu ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Alex ile beraber birçok Brezilyalı oyuncu burada top koşturdu. Alex harika bir oyuncu. Burada çok büyük başarılara imza attı. Başka Brezilyalı oyuncularda burada oynadı ama onun oluşturduğu hikaye gerçekten çok ama çok büyüktü. Umarım ben de Brezilyalı bir oyuncu olarak takıma çok büyük şeyler katarım ve yardımcı olabilirim" diye konuştu.

Fiziksel durumu hakkında

Brezilyalı futbolcu fiziksel durumuyla ilgili de bilgiler vererek, "Fiziksel anlamda iyi bir durumda olduğumu söyleyebilirim. Sezon öncesi Manchester United ile her gün antrenmanlara katıldım. Her ne kadar çok fazla maç oynamamış olsam da sadece Lyon'a karşı bir dostluk maçına çıkmıştım. O noktada çok fazla maç oynayamadım ama bu bir adaptasyon süreci. Elbette, alışmam gerekiyor. Özellikle iklim anlamında alışmam gereken noktaların olduğunu düşünüyorum. Soğuk bir yerden geldim ve burası birazcık daha sıcak bir yer. Bu anlamda adapte olacağımı düşünüyorum. Takıma ve arkadaşlarıma zaman içerisinde alışacağıma ve çok daha iyi noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum. Takımım için yüzde 100'ümü vermek için sahada olacağım" dedi.

"Fenerbahçe çok büyük bir proje ile bana geldi"

Takımda çok kaliteli futbolcular olduğunu ve hedefler için mücadele edeceklerini söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe çok büyük bir proje ile bana geldi. Zaten bunun yansımalarını da şu anda görüyorum. Elbette ki şampiyonluk isteyen kulüpler bu tip transferleri gerçekleştirirler. Daha öncede Fenerbahçe tarihinde birçok büyük oyuncular oynamıştı. Şimdi de aynı şekilde takımımız içinde büyük oyuncular mevcut. Ben de buraya Fenerbahçe'ye yardımcı olmak için geldim. Hepimizin tek gayesi bu. Umarım hedeflerimize sağlam bir şekilde ulaşırız. Burada tanımış olduğum ve karşı karşıya oynamış olduğum oyuncular da var. İsteğimiz beraber hedeflerimize ulaşabilmek. Umarım istediklerimizi bu sezon gerçekleştiririz" şeklinde konuştu.

"Zaferler elde edebilmek adına en iyisini ortaya koymak için sahada olacağız"

Fred, açıklamalarının sonunda taraftarlara da teşekkür ederek şunları söyledi:

"Öncelikle tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten buraya gelene kadar, buraya geldikten sonra da beni çok iyi bir şekilde karşıladılar. Sadece taraftarlarımız da değil. Takım arkadaşlarım, teknik ekip, çalışanlar Herkes beni çok iyi şekilde karşıladı. Hiç şüpheleri olmasın ki bizler takımımıza yardımcı olacağız. Takım arkadaşlarımla beraber hedeflerimize ulaşabilmek için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Zaferler elde edebilmek adına en iyisini ortaya koymak için sahada olacağız. Umuyorum ki biz oyuncular, taraftarlar, teknik ekip, hep birlikte zaferler elde edebiliriz. Bu zaferler uğruna hep birlikte çalışarak istediğimiz noktalara geleceğiz." - İSTANBUL