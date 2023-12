Fred: Şampiyon olmak istiyorsak derbi maçı kazanmamız gerekiyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklama, her maçı kazanmak için oynadıklarını söyleyerek, "Sakatlıktan döndüğüm için çok mutluyum" dedi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında evinde Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Fred, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Fred, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Özellikle aldığımız son mağlubiyette bizler için kolay değildi. Kendi aramızda konuştuk. Tekrardan bir cevap vermemiz gerektiğini söyledik. İyi bir dönüş yaptığımızı düşünüyorum. Çok mutluyum sonuçtan dolayı. Sakatlıktan döndüğüm için çok mutluyum. Benim için kolay 1 ay olmadı. Üstesinden gelmeyi başardım. Sağlık ekibimizin de yardımıyla. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Şimdi yapmam gereken çalışmalarımı en iyi şekilde sürdürüp bir an önce yüzde yüzüme ulaşmak" şeklinde konuştu.

"En kısa sürede yüzde yüzümü göstermek için elimden geleni yapıyorum"

Sakatlık sürecinde her gün çok fazla çalıştığını aktaran Fred, "Tedavimi gördüm. Doktorumuzun ve sağlık ekibimizin bana yaptığı tedaviyi en iyi şekilde uyguladım. Tabi ki benim için iyi bir süreç değildi. Bu tür süreçler psikolojik olarak oyuncuyu sarsabiliyor. Sahada takımınızın yanında olmak istiyorsunuz ama ben bunu yapamadım. Bu benim için kolay olmadı. Üstesinden gelmeyi başardım. İyi bir maç çıkardığımı düşünüyorum. Takımım da iyi bir performans sergiledi. En kısa sürede yüzde yüzümü göstermek için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"Taraftarın, yanınızda olduğunu bilmeniz daha çok güç veriyor"

Taraftarların desteğinin her zaman çok önemli olduğunun altını çizen Brezilyalı futbolcu, "Bu süreçte sosyal medyadan bana çok büyük destek oldular. Her gün mesaj attılar. Bir an önce sahalara dönmemi istediklerini belirttiler. Bu şeyler sizi mutlu ve motive ediyor. Yanınızda olduğunu bilmeniz daha çok güç veriyor. Sahada bu desteği en iyi şekilde hissediyoruz. Taraftarlara da teşekkür etmemiz gerekiyor. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde yola devam etmemiz gerekiyor. Bu şekilde güzel şeyler başarabiliriz" diye konuştu.

"Her maçı kazanmak için oynarız. Çünkü biz Fenerbahçe'yiz"

Oynadıkları her maçı kazanmak ve 3 puan almak için sahaya çıktıklarını söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, "Rakiplerimizden bağımsız olarak. Her maçı kazanmak için oynarız. Çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Rakibimizin de çok iyi kaliteli bir ekip olduğunu biliyoruz. Maç onların sahasında oynanacak ama biz karşılaştığımız tüm zorlukların üstesinden gelmek için savaşacağız. Tek isteğimiz bu. Şampiyon olmak istiyorsak o maçı kazanmamız gerekiyor" dedi.

"Takımımızdaki her oyuncu kaliteli"

Takımda birçok önemli futbolcu olduğunu ifade eden Fred, "Pek çok anahtar diyebileceğimiz kaliteli oyuncu var. Sadece benim eksikliğimi hissetmedi takım. Bu süreçte başka önemli sakatlıklar da oldu. Bu oyuncuların da önemli oyuncular olduğunu söyleyebiliriz. Takımımız genel olarak bunun eksikliğini hissetmiştir. Takımımızdaki her oyuncu kaliteli. Puan kaybettiğimiz süreç hepimiz için zor oldu. Çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Umarım sakat oyuncular da toparlarlar ve iyileşirler. Takımımız eskisi gibi hep birlikte yoluna devam eder" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL