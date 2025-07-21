Fred: Hazırlık Maçları Zorlu Olursa Bizim İçin Daha İyi

FENERBAHÇE'NİN Brezilyalı orta sahası Fred, "Hazırlık maçları ne kadar zorlu olursa bizim için o kadar iyi oluyor. Hazırlık maçı da olsa rakipler kazanmak için oynuyorlar. Oynamış olduğumuz ilk iki hazırlık maçı bizler için iyiydi. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Umarım hepimiz için güzel bir sezon olur" dedi.

Fenerbahçe, Portekiz kampındaki ikinci hazırlık maçında Portekiz 2'nci Lig ekibi UD Leira'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı orta sahası Fred, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hazırlık maçlarının iyi bir prova olduğunu ifade eden Fred, "Bizim için burada oynadığımız hazırlık maçları iyi bir prova olduğunu düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacağız. Ligde zorlu bir yarış bizi bekliyor olacak. Dolayısıyla bu maçların zorluğu ne kadar artarsa, bizim için de iyi olacaktır. Hazırlık maçları ne kadar zorlu olursa bizim için o kadar iyi oluyor. Hazırlık maçı da olsa rakipler kazanmak için oynuyorlar. Oynamış olduğumuz ilk iki hazırlık maçı bizler için iyiydi. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Umarım hepimiz için güzel bir sezon olur" ifadelerinde bulundu.

'HAZIRLIK KAMPINA DA HAZIR GELMENİZ GEREKİYOR'

Tatilde de bireysel çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, "Bizler oyuncular olarak her zaman seviyemizi en iyi yerde tutmaya çalışmamız lazım. Bu doğrultuda bireysel olarak çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Ben de tatilde bireysel olarak bütün çalışmalarımı sürdürdüm. Tatil bizler için biraz dinlenme ve aileyle vakit geçirme fırsatı ama tatilin sonuna doğru artık çalışmalara başlamanız gerekiyor. Burası bir hazırlık kampı evet ama hazırlık kampına da hazır gelmeniz gerekiyor. Dolayısıyla tatilin son bölümünde bireysel çalışmaları sürdürmeniz gerekiyor. Ben de bu şekilde yaptım. Burada da en iyi şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok yüksek seviyede antrenmanlar yapıyoruz. Umarım bunun da meyvelerini sezon başladığında alırız. Hem bireysel olarak hem de takım olarak güzel bir sezon geçiririz" yorumlarında bulundu.

'BARTUĞ UMARIM BU ŞEKİLDE GELİŞMEYE DEVAM EDER'

Bartuğ Elmaz hakkında da açıklamalarda bulunan Fred, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onun kalitesini zaten hepimiz biliyoruz. Kendisi geçtiğimiz sezon kiralık olarak gitmişti ve Slovenya'da da çok iyi bir performans sergiledi. Burada da günden güne performansını yukarıya çıkartıyor. Bizler ondan yaşça daha büyük ve tecrübeli futbolcular olarak ona her zaman yardım etmeye çalışıyoruz. Gerek ben, gerek Sofyan. Umarım bu şekilde gelişmeye devam eder. Onun gelişimi aslında hem benim için hem de Sofyan için de iyi oluyor. Dolayısıyla bizler grup olarak gelişmek istiyoruz. Her zaman onların gelişimine yardımcı olmaya çalışıyoruz."