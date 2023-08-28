Fred: "Bu takımın tarih yazabilecek koşullara sahip olduğunu düşünüyorum"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, "Bu sezon çok güçlü bir takım oluşturulduğunu ve bu takımın tarih yazabilecek koşullara sahip olduğunu düşünüyorum.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, "Bu sezon çok güçlü bir takım oluşturulduğunu ve bu takımın tarih yazabilecek koşullara sahip olduğunu düşünüyorum. Şampiyon olmak için savaşacağız" dedi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Twente ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu aktaran Fred, "Öncelikle benim buraya gelmemde büyük çaba sarf eden başkanımız ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Burada olmak mutluluk verici, çok büyük bir kulüp burası. Çok güzel bir ülkedeyim, burada yaşamaktan da çok keyif aldık. Her şey iyi gidiyor. Kendimi iyi hissediyorum" diye konuştu.

" Fenerbahçe'yi seçtiğim için çok mutluyum"

Transfer süreci ve tarafarlarla ilgili görüşlerini aktaran başarılı oyuncu, "Başka takımların da ilgisi vardı. Sadece Türk takımlarının değil, İngiltere'den bazı takımların ilgisi vardı. Ama Fenerbahçe bana gelip kafalarındaki projeyi ve hedefi anlatınca ben buraya gelmek istedim. Çünkü bana sundukların proje çok hoşuma gitti. Transfer döneminde ciddi bir şekilde yaklaştılar. Aynı zamanda taraftarlarımız da benim buraya gelmemde en etkileyici sebeplerden biri oldu. Çok mutluyum bu tercihi yapmaktan dolayı, taraftarlarımız harika, evimizde oynadığımız maçlarda harika atmosfer oluşturuyorlar. 90 dakika boyunca bağırıyorlar, benim çok hoşuma gitti. Umarım sezon boyunca bu şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

"Yavaş yavaş ritmimi kazanacağımı düşünüyorum"

Süper Lig'in 2. haftasında ilk kez forma giydiği Samsunspor maçı ve fiziksel durumuyla ilgili Fred, "Maalesef atmış olduğum gol iptal edildi, aslında çok güzel bir goldü. Eğer o gol sayılsaydı benim için çok güzel bir başlangıç olurdu. Ama en önemli şey gol değil, bizim o maçtan 3 puanla ayrılmış olmamızdı. Zor bir maç oynamıştık, rakibimiz çok iyi savunma yaptılar. Onlar da maçı kazanmayı çok istiyorlardı. Ama biz takım olarak iyi maç çıkarttık. O maçta benim maç ritmim çok fazla yoktu. Dolayısıyla 90 dakika oynamak istememe rağmen bu mümkün değildi. Yavaş yavaş ritmimi kazanacağımı düşünüyorum. Maç maç yüzde 100'üme ulaşacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Bu kulübün tarihinde önemli bir futbolcu olmak istiyorum"

Konferans Ligi'nde aldıkları 5-1'lik galibiyeti değerlendiren Brezilyalı orta saha, Fenerbahçe'nin her kulvarda şampiyonluk hedeflediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Twente karşısında oynadığımız maç, iyi bir maçtı. Twente iyi bir takım, aslında maça da iyi başladılar, 1-0 öne geçtiler. Ama biz sonucu lehimize çevirmeyi becerdik. Turnuvayı tabii ki kazanmak istiyoruz. Çünkü Fenerbahçe yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefler, bu turnuva için de farklı bir şey söz konusu değil. Alex, Roberto Carlos, Deivid gibi birçok isim bu kulüpte oynadılar ve kulübün tarihine isimlerini geçirebildiler. Ben de bu kulübün tarihinde önemli bir futbolcu olmak, kupalar kazanmak istiyorum."

"Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız"

Sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de uzun süredir şampiyon olamadığını ve bunu değiştirmek için mücadele edeceklerini vurgulayan Fred, "Hedefimiz şampiyon olmak. Fenerbahçe uzun yıllar şampiyon olamıyor, biz bunun farkındayız. Hem sporcular olarak, hem camia olarak farkındayız. Bunun için elimizden geleni yapağız. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Takımımız, yönetimimiz, taraftarlarımız olarak birlik olarak yola devam ediyoruz. Umarım bizim için güzel bir sezon olur" dedi.

"Bu takımın tarih yazabilecek koşullara sahip olduğunu düşünüyorum""

Takımda kazanma isteğinin sahaya yansıdığını belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ama hala takım arkadaşlarımı tanımam gerekiyor. Oyun sistemimize alışmam gerekiyor. Yavaş yavaş bunu atlatacağımı düşünüyorum. Saha içindeki uyumumuz; hepimizin kazanma isteği, takım olarak aynı doğrultuda savaşıyoruz. Kazanma isteği saha içerisindeki uyumu oluşturuyor. Camia olarak birlik olmuş durumdayız. Bizim için kimin gol attığı önemli değil, takım kazandığı zaman hepimiz kazanıyoruz. Ben de yardım etmeye geldim. Aslında herkes birbirinden bir şeyler öğreniyor. Bu sezon çok güçlü bir takım oluşturulduğunu düşünüyorum. Bu takımın tarih yazabilecek koşullara sahip olduğunu düşünüyorum. Şampiyon olmak için savaşacağız. Umarım bizim için iyi bir sezon olur" değerlendirmesinde bulundu.

"Umarım Altay, orada çok mutlu olacak"

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile prensip anlaşmasına varan Altay Bayındır'a başarılar dileyen Fred, "Altay giderken kendisine iyi şanslar diledim. İngiltere'nin büyük bir takımına gidiyor. Ona yaşayabileceği bazı semt önerilerinde bulundum, tabii ki çok fazla yağmur yağdığını söyledim. Hiç şüphem yok ki orada çok mutlu olacak" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL