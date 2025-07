Fred: Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde olmayı çok istiyoruz

FENERBAHÇE'NİN Brezilyalı orta sahası Fred, "Kısa süre içerisinde Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacağız. Tabii ki o maça kadar hazır olmak mecburiyetindeyiz. Bu sene elbette Şampiyonlar Ligi'nde olmayı çok istiyoruz. Orada olmalıyız" dedi.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Fred, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Sezon öncesi hazırlıklarından bahseden ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istediklerini belirten Fred, "Güzel bir sezon öncesi kampı geçirdiğimizi düşünüyorum. Zaten sezon öncesi kampları her zaman çok önemlidir. Tabii ki kampımızı antrenmanlarla sürdürüyoruz. Çünkü sezona hazır olmamız gerekiyor. Çok fazla antrenman yapıyoruz ve hazırlık maçları oynuyoruz. Hazırlık kampı bizim için çok önemli. Herkes elinden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyor. Kısa süre içerisinde Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacağız. Tabii ki o maça kadar hazır olmak mecburiyetindeyiz. Bu sene elbette Şampiyonlar Ligi'nde olmayı çok istiyoruz. Orada olmalıyız" ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇOK ÇABALAYACAĞIZ'

Yeni sezonda şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını ve şampiyon olmayı çok istediklerine değinen 32 yaşındaki orta saha DHA'ya yaptığı açıklamalarda, "Elbette isteğimiz ve amacımız şampiyon olmak. Bunun için de elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Biz de çok iyi biliyoruz. Fenerbahçe maalesef uzun süredir şampiyonluğu elde edemiyor. Ama yine söylüyorum bu sene şampiyonluğu elde edebilmek adına elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Biz futbolcular olarak biliyoruz ki hem taraftarlar hem camia açısından bu sene gelecek olan şampiyonluk çok önemli. Bunun için çok çabalayacağız. Geçen sezon maalesef şampiyonluk noktasında biraz uzakta kaldık. Ama ilk sezon şampiyon olmaya çok yaklaştık. Bu yıl şampiyon olmayı gerçekten çok ama çok istiyoruz" sözlerini kullandı.

'SORUMLULUK DUYGUSUNA HER ZAMAN SAHİP OLAN BİR FUTBOLCUYUM'

Fred, 2025-26 sezonunda takımın kaptanlarından birisi olacak olması hakkında ise "Aslında hep içimde olan bir şey bu. O sorumluluk duygusuna her zaman sahip olan bir futbolcuyum. Zaten sürekli takım arkadaşlarımla iletişim halindeyim ve onlarla konuşmayı seviyorum. Kaptan olsam da olmasam da takım arkadaşlarıma yardımcı olmak için sürekli bu iletişimi sergilemeye çalışıyorum. Çünkü daima kazanmayı isteyen bir futbolcuyum. Aynı şekilde onlara bu anlamda yardımcı olmaya çalışıyorum. Takımın içerisinde iki kaptanımız var. İrfan ve Mert Hakan. Bana ihtiyaç duyulduğunda bu noktada elimden gelenin en iyisini yaparım. Takıma, genç oyunculara yardımcı olabilmek, hatalarını düzeltmek ve en iyimizi ortaya koymak adına yardımcı olacağım. Amaç burada takım arkadaşlarıma yardımcı olabilmek. Bu sezon için birliktelik ve beraberlik en önemlisi" şeklinde konuştu.

'HERKESLE OYNAMAKTAN KEYİF ALIYORUM VE TECRÜBELERİMİ AKTARMAYA ÇALIŞIYORUM'

2 sezondur takımın değişilmez isimlerinden olan Fred, takım arkadaşlarına yardımcı olmak istediğini ve orta sahada yanında yer alan isimlerin hepsiyle oynamaktan keyif aldığını söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Aslında ben herkesle oynamaktan memnunum. Yanımda kim oynarsa oynasın tüm takım arkadaşlarımla oynamaktan memnunum. Netice itibarıyla biz bir grubuz ve takımız. Dolayısıyla benim için isimler fark etmiyor. Herkesle oynamaktan keyif alıyorum. Şu an sezon öncesi kampındayız. Burada herkesin oynaması ve süre alması gerekiyor. Ben burada takım arkadaşlarımıza ve genç oyunculara yardımcı olmak için bulunuyorum. Takımın en tecrübeli oyuncularından bir tanesiyim ve bu anlamda kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Saha içinde de olsam saha dışında da olsam benim amacım, misyonum ve düşüncem belli. Her zaman takımıma ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak. Sezon öncesi hazırlıklarında herkesin fit olması ve süre alması gerekiyor. Çünkü önümüzde oynayacağımız önemli maçlar olacak" dedi.

'MOURINHO, KAZANMAYI İSTEYEN VE KAZANAN BİRİSİ'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun her zaman kazanmak istediğini ve bunun için mücadele ettiğini dile getiren Fred, "Kendisi her şeyden önce çok iyi bir insan. Onunla çalışan herkes bunu çok iyi biliyordur diye düşünüyorum. Evet özel birisi çünkü kariyerinde sürekli olarak kazanan ve her zaman istekli birisi. Futbola tutkusu çok fazla. Kazanmak için mücadele eden, savaşan, kazanmayı isteyen ve kazanan birisi kendisi. Bundan dolayı onun özel birisi olarak tanımlanmasını normal buluyorum" sözlerini sarf etti.

'TARAFTARLAR BİZE İNANSINLAR'

Sezon öncesinde Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderen Fred, "Taraftarlara inanın demek istiyorum. Bizlere inansınlar. Çünkü onlarla birlikte her maç çok daha güçlü bir performans ortaya koyacağımızı düşünüyorum. O yüzden bizlere inansınlar. Bu senenin ne kadar önemli olduğunu oyuncular olarak çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla hem camia hem onlar için savaştığımızı bilsinler" diyerek sözlerini noktaladı.