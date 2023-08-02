Fraport TAV Antalyaspor, Zymer Bytyqi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fraport TAV Antalyaspor, Kosovalı milli futbolcu Zymer Bytyqi'yi transfer etti. Bytyqi, 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Kulüp yetkilileri ve oyuncu, transferin başarılı olması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Fraport TAV Antalyaspor, bu sezonun dördüncü transferini Zymer Bytyqi ile gerçekleştirdi. Kosovalı milli futbolcu, kendisini 3 yıl için kırmızı beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Asbaşkan Sinan Boztepe katıldı. Boztepe, transferde emin adımlarla ilerlediklerine dikkati çekerek, "Bu sezon dördüncü transferimizi 27 yaşındaki Zymer Bytyqi ile gerçekleştirdik. Önümüzdeki 3 yıl boyunca formamızı terletecek olması nedeniyle mutluyuz. 16 kez ülkesinin milli takımını giymiş olan başarılı futbolcunun camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.

Kanat oyuncusu Zymer Bytyqi, imza töreni sonunda Antalyaspor'un 1969 yılı nostalji forması ile objektiflere poz verdi.