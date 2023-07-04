Fraport TAV Antalyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Takım futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde yapılan ilk antrenmanda futbolcular kondisyon ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Antalyaspor, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde kamp yapacak.