Fraport TAV Antalyaspor'un Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un kuruluş yıldönümü dolayısıyla Antalyasporlular Günü etkinliği düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, taraftarlar 7 Temmuz'da Boğaçayı'nda bir araya gelecek ve DJ performansı ile görsel şovlar izleyecek.