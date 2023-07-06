Fraport TAV Antalyaspor'un Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un kuruluş yıldönümü dolayısıyla Antalyasporlular Günü etkinliği düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, taraftarlar 7 Temmuz'da Boğaçayı'nda bir araya gelecek ve DJ performansı ile görsel şovlar izleyecek.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un kuruluş yıldönümü dolayısıyla Antalyasporlular Günü etkinliği düzenlenecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı takımın, 57'nci yılı kutlamaları kapsamında taraftarlar bir araya gelecek.
07 Gençlik Taraftar grubu ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek etkinlik, 7 Temmuz'da saat 21.00'de Boğaçayı'nda yapılacak. Etkinlikte DJ performansı ve görsel şovlar gerçekleştirilecek.