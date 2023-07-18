Fraport TAV Antalyaspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı başladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'da ikinci etap kampına başladı. Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde antrenmanlarını sürdürecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı başladı.
Kamp çalışmaları için Erzurum'a gelen Akdeniz ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla 2. etap kamp çalışmalarına başladı.
Futbol Sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Antalyaspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Spor