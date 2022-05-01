Süper Lig'de Trabzonspor, 2-2 berabere kaldığı Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Alfons Groenendijk açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligin şu andaki en iyi formasyona sahip rahat topa sahip takımı ile oynadıklarını belirterek, "Beklerini içeri sokuyorlar. Benim daha önce denediğim bir oyundu. 3, 2, 5 formasyonunu alıyorlar. Onlar açısından rahat, özgüvenli oynayıp Trabzonspor'u yenmek istiyorlar. Bu çok normal. Ama bence gerginliğe gerek yok. Biz özellikle sene başından itibaren artık finalin ucuna geldiğimiz zaman ister istemez oyuncuların performanslarında da bir takım dalgalanmalar olabiliyor. Ama ona rağmen yine ayakta kaldık ve gerekli sonucu aldık. Geçen sene ilk geldiğim senenin sonuydu. Son maçtı. Gençlerbirliği maçını kazanmıştık. Odamda oturuyordum. Televizyonda Beşiktaşlılar seviniyordu. Soyunma odasına girdim. Son maçtı. Beşiktaşlılar seviniyor bende bir sene evvel oradaydım dedim. Onların şampiyonluğunu tebrik ediyoruz dedim. Önümüzdeki sezon da Trabzonspor şampiyon olacak. Şimdi tatile gidiyorsunuz. Tatilden bu şekilde dönün dedim. Bunlar kayıtlarda var. Haziran 28 ilk antrenman. Trabzonspor'un geninde şampiyonluğa oynamak vardır. Trabzonspor bu sene şampiyon olacak dedim. Bu bir inanmışlığın sonucu. 34 hafta oyun olarak çok dengeli planlı ve organize bir şekilde geldik. 28 haziranda start verdiğimizdeki ilk antrenmandaki sözlerim bu şekildeydi" dedi.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Alfons Groenendijk da Trabzonspor'u tebrik ederek sözlerine başladı. Groenendijk, "Bu sene en iyi futbol oynayan ve bu şampiyonluğu en iyi hak eden bir rakipti ve onlara karşı mücadele ettik. Ancak bugün sahada Antalyaspor çok daha iyi bir oyun ortaya koydu. ve daha iyi olan taraf Antalyaspor'du. Takımımla gurur duyuyorum. Çünkü galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Penaltıyı kaçırdık. Ofsayttan dolayı sayılmayan golümüz var. Bugün taktiksel olarak bütün varyasyonları denedik. Maçı domino ettik diyebilirim. Atak hücum defans anlayışımızda her şey maksimum seviyede en üst düzeyde yapıldı. Oyuncu gurubumu ayriyeten tebrik ediyorum. Böyle bir atmosferde oynamak zordur. ve böyle bir atmosferde bu şekilde iyi bir futbol sahaya yansıtmak kolay iş değil. Bir da ayrıca takımım için tebrik edilmesi gereken bir taraftır. Kayserispor maçı istediğimiz gibi geçmedi. Futbol ve skor anlamında. Böyle bir maçtan sonra bu atmosferde böyle bir geri dönüş yapmak ve maçı kaçırmak bizim için müthiş bir geri dönüş olarak sayılabilir. Trabzonspor'u tekrar tebrik ediyorum. Hak edilmiş bir şampiyonlukları var. Kendimize bakacak olursak gördüğünüz gibi iyi oyun hak edilmiş bir puan. Kaçırılmış bir galibiyet. Güzel günler yakın Antalyaspor için" açıklamasında bulundu.