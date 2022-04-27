Fraport TAV Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:29 NİSAN CUMA: 20.30 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka20.30 GZT Giresunspor - Adana Demirspor: Halil Umut Meler30 NİSAN CUMARTESİ16.00 İttifak Holding Konyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler16.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy20.30 Atakaş Hatayspor - Altay: Abdulkadir Bitigen20.30 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan1 MAYIS PAZAR16.00 Yukatel Kayserispor - Beşiktaş: Erkan Özdamar16.00 Aytemiz Alanyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Turgut Doman20.30 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor: Kadir Sağlam
20.30 Göztepe - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor