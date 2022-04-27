Fraport TAV Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek - Haberler

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Fraport TAV Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fraport TAV Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'in 35'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Bir önceki MHK döneminde Süper Lig hakem kadrosundan düşürülen hakemlerden Alper Ulusoy ve Abdulkadir Bitigen'e bu hafta maçlarda görev verildi. Ulusoy, Kasımpaşa - Medipol Başakşehir maçında görev yapacak, Bitigen ise Atakaş Hatayspor'un Altay'ı konuk edeceği mücadeleyi yönetecek.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

29 NİSAN CUMA:

20.30 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

20.30 GZT Giresunspor - Adana Demirspor: Halil Umut Meler

30 NİSAN CUMARTESİ

16.00 İttifak Holding Konyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

16.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy

20.30 Atakaş Hatayspor - Altay: Abdulkadir Bitigen

20.30 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

1 MAYIS PAZAR

16.00 Yukatel Kayserispor - Beşiktaş: Erkan Özdamar

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

20.30 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor: Kadir Sağlam

20.30 Göztepe - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Antalyaspor, Karaoğlan, Spor, Haberler

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