Fraport TAV Antalyaspor, kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırarak 2.8 milyon Euro tasarruf sağladı

Fraport TAV Antalyaspor, 2023-24 sezonu kadro yapılanmasında düşünülmeyen ve yeterli verim alınamayan oyuncularla yollarını ayırmaya devam ediyor. Kulübün, bu çalışmalar neticesinde 2 milyon 850 bin Euro tasarruf sağladığı açıklandı. Kadroda düşünülmeyen oyuncuların fesih bedelleri üzerinden yapılan tasarruf 2 milyon 850 bin Euro'yu buldu.

Fraport TAV Antalyaspor, 2023-24 sezonu kadro yapılanmasında düşünülmeyen ve yeterli verim alınamayan oyuncularla yollarını ayırmaya devam ediyor. Kulübün, bu çalışmalar neticesinde 2 milyon 850 bin Euro tasarruf sağladığı açıklandı.

Daha önce kadroda bulunan 8 kiralık oyuncunun kulüplerine dönmesinin ardından sözleşmesi sona eren Fedor Kudriashov ile yollar ayrılmıştı. Yönetim, sözleşmeleri devam eden ve teknik ekibin raporu doğrultusunda verim alınamadığı için kadroda düşünülmeyen oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Bu doğrultuda daha önce Alperen Uysal, Admir Mehmedi ve Shoya Nakajima ile gerçekleşen ayrılıkların ardından son olarak Houssam Eddine Ghacha ile yollar ayrıldı.

Kadroda düşünülmeyen bazı oyuncularla da görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.