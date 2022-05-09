Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Konyaspor'un kalan haftalarda nasıl bir reaksiyon vereceği sorusuna İlhan Palut, "Takımımı sakinliğe çevirmeye çalıştım. Çok kötü savunma yapıyoruz, golün her şeklini yiyoruz. Özveri mi konsantrasyon eksikliği mi, ben mi iyi çalıştıramıyorum? Bunu çözeceğiz. İzleyeceğiz, yaptığımız hataları çalışacağız, başka bir ilacımız yok. Buradan bizi kurtaracak tekrar çalışmak, bol tekrar, başka bir sermayemiz yok. Kimseden bir yardım bekleyecek durumumuz yok. Kimseye kızacak, suçu başkasına atacak ne yapalım hakem de penaltı vermeseydi diyecek bir fıtratımız yok. Ekibimle sağlam duracağız. Bir sonraki maça çalışacağız. İnsanlarda beklentiyi çok yükselttik, onları hayal kırıklığına uğratmak son derece üzüntü verici. Saha içindeki herkes dikkatli olacak, top toplayıcılardan bahsediyorum yanlış anlaşılmasın. Çocuklar topları daha iyi atsın diye. Başka kimse zaten hata yapmaz. ya biz ya top toplayıcılar hata yapar. Bir sonraki maça gelecek olan top toplayıcılar, bu konuşmayı onlar adına mağdurluk edebiyatı için yapmıyorum. Bir sonraki maçta bizi telafi etmesinler" cevabını verdi.