Fraport TAV Antalyaspor ile Çaykur Rizespor Hazırlık Maçı 0-0 Berabere Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan hazırlık maçı 0-0 eşitlikle sona erdi. Maç, Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynandı ve her iki takım da farklı 11'lerle sahada yer aldı. Çaykur Rizespor, son hazırlık maçını Ümraniyespor ile oynayacak.