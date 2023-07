Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin: Arda Güler Real Madrid'de Tutunacak

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in harika bir oyuncu olduğunu ve İspanya ekibinde tutunacağını söyledi.

Şahin, kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, yeni sezon öncesi Burdur kampının iyi geçtiğini, istedikleri çalışmaların hepsini yaptıklarını söyledi.

Kampın sonunda Başakşehir ile yaptıkları hazırlık maçında çalıştıklarını sahaya yansıtan bir takım gördüğünü ifade eden Şahin, "Henüz kadromuz yüzde 100 oturmadı. Hem gençler hem geçen seneki oyuncularımız, kiralıktan dönen oyuncularımız vesaire hepsi iyi performans sergiledi. Güzel bir başlangıç oldu. İnşallah yarın da ikinci etap için Erzurum'a yola çıkacağız." diye konuştu.

Şahin, transferlerle ilgili soru üzerine, takıma yeni katılan Erdoğan Yeşilyurt ve Jakup Kaluzinski'nin istediği, ekibinin beğendiği oyuncular olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki günlerde yeni transferlerin de olacağını vurguladı.

Stoper, orta saha, forvet, kanatlara ve bek pozisyonlarına transferler düşündüklerini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Geçen seneden ders çıkarmak istiyoruz. Transfer yapmak için transfer yapmadan, doğru yerlere transfer yapmak istiyoruz. Tabii ki her hoca en kısa zamanda takımın beraber olmasını ister. Ama transfer dönemi bu sene biraz daha yavaş başladı. Şimdi yavaş yavaş hızlanmaya başladı. Avro, TL bazında baktığınızda fiyatların çok yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. O yüzden doğru transferler yapmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar sportif direktörümüzle komitelerimizle gerçekten çok iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Belli bir noktaya getirdiğimiz oyuncular var. Son adımları da atarsak inşallah aramıza katılacaklar. Tabii ki her hocanın istediği gibi en kısa zamanda takımın bir araya gelmesini ben de istiyorum. Ama yanlış transfer yapmaktan ziyade doğru transferin biraz daha geç olması çok büyük sıkıntı değil. Ekonomik durumlarda kulüp olarak çok hata yapma lüksümüz olmadığı için bunu taraftarlarımız anlayışla karşılayacaktır. Hemen sezonun ilk haftasında biz de performansımızı vermek istiyoruz. Ne yazık ki Türkiye'deki transfer döneminin biraz daha uzun olduğunu Avrupa'daki oyuncuların çoğu biliyor. Burayı B-C opsiyonu olarak gördükleri için biraz zorlanıyoruz. Bir de Suudi Arabistan gerçeği var. Her oyuncu oradan bir teklif bekliyor şu anda. O yüzden transfer bu sene biraz gecikebilir."

Şahin, takımdan ayrılmasını istedikleri oyuncularla ilgili raporu yönetime ilettiklerini dile getirerek, Sinan Gümüş ve Sherel Floranus'u kadroda düşünülmediklerini ilettiğini söyledi.

Antalyaspor'un ekonomik şartlarda sağlıklı bir yapıda olabilmesi için oyuncu yetiştirip satması gerektiğini aktaran Şahin, geçmişte Doğukan Sinik ve Paul Mukairu'nun buna örnek olduğunu bildirdi.

"Günü kurtarmaya döndük"

Şahin, takımın geçen sene içinde bulunduğu negatif durumun birçok nedeni olduğunu ancak en büyük sorumlunun hoca olduğunu vurgulayarak, sezon içinde döngünün içindeyken önünü göremediği için bu özeleştiriyi ancak sezon sonu yapabildiğini aktardı.

Dünya Kupası ve yaşanılan deprem felaketinin takımın gidişatı üzerinde olumsuz etki bıraktığını savunan Şahin, "Benim hoca olarak ve ekip olarak eleştirdiğim en büyük konu da kendi oyunumuzdan vazgeçtik ne yazık ki. İşte günü kurtarmaya döndük biraz, skor almaya döndü. Onun negatif dönüşü oldu bize. Geçen seneden çıkaracağımız en büyük ders bence inandığımız oyuna, inandığımız oyuncularla devam etmek. Onu zorlamak. Bizi biz yapan şeylerden vazgeçmemek. Ama çok faktör oldu." ifadesini kullandı.

"Arda çok büyük bir yetenek"

Şahin, "Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Arda'ya öğüt verecek kişiler biz değiliz. Arda'nın basın toplantısını, basına tanıtımını izledim. Arda'nın ilk idmanlarını izledim. Müthiş bir çocuk, Allah yolunu açık etsin. Bizi gururlandırıyor, gururlandırmaya da devam edecektir. Orada tutunacağından çok eminim. Dünyanın en güzel kulübü. Allah bize de nasip etti az da olsa o formayı üzerine giymek herkese nasip olmuyor. Dünyanın en büyük kulübü dünyanın en güzel formalarından bir tanesi. Arda çok büyük bir yetenek, çok büyük bir futbolcu. Ona şu anda öğüt verme, şunu yap böyle yap diyemeyiz. O çocuğu sahada gördüğüm zaman ona tavsiye vermenize gerek kalmıyor."

Basın toplantısının ardından Antalyaspor, ilk 15 dakikası basına açık olan antrenman gerçekleştirdi.