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Fraport TAV Antalyaspor Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde günü tek antrenmanla değerlendirdi. Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde çalışan oyuncular, sabah antrenmanında ısınma ve taktik çalıştı. Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla 2. etap kamp dönemini tamamlayacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde günü tek antrenmanla değerlendirdi.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde çalışan oyuncular, sabah antrenmanında ısınma ve taktik çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla 2. etap kamp dönemini tamamlayacak.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Spor

Trendyol Süper Lig Antalyaspor Akdeniz Erzurum Spor Haberler

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