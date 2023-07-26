Fraport TAV Antalyaspor Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde günü çift antrenmanla değerlendirdi.
Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde çalışan oyuncular, sabah antrenmanında ısınma ve taktiksel oyun çalıştı.
Kırmızı-beyazlı ekip, akşam antrenmanında ise kuvvet ve sonrasında 3 takım halinde dar alan turnuvası oynadı.
Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Spor