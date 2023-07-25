Fraport TAV Antalyaspor Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde antrenmanlarını gerçekleştirdi. Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde çalışan oyuncular, Çaykur Rizespor'la oynanan hazırlık maçının ardından yenilenme antrenmanı yaptı. Erzurum kampında bir haftayı geride bırakan Antalyaspor, yarın çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.