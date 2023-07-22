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Fraport TAV Antalyaspor Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çift idman yaparak çalışmalarını sürdürdü. Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki oyuncular, sabah ve akşam ısınma ile taktiksel oyun çalışması gerçekleştirdi. Antalyaspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde günü çift idmanla değerlendirdi.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde çalışan oyuncular, sabah ve akşam ısınma ile taktiksel oyun çalışması yaptı.

Antalyaspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor

Trendyol Süper Lig Antalyaspor Erzurum Spor Haberler

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