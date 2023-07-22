Fraport TAV Antalyaspor Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çift idman yaparak çalışmalarını sürdürdü. Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki oyuncular, sabah ve akşam ısınma ile taktiksel oyun çalışması gerçekleştirdi. Antalyaspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.