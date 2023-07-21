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Fraport TAV Antalyaspor Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenmanda yenileme çalışmaları yapıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Kamp çalışmaları için Erzurum'a gelen Akdeniz ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde günü tek antrenmanla tamamladı.

Futbol Sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Spor

Trendyol Süper Lig Antalyaspor Erzurum Spor Haberler

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