Fraport TAV Antalyaspor Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çift antrenman yaparak taktiksel ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Antalyaspor, kamp süresince Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor ile hazırlık maçları yapacak.