Fraport TAV Antalyaspor Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çift antrenman yaparak taktiksel ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Antalyaspor, kamp süresince Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor ile hazırlık maçları yapacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kamp çalışmaları için Erzurum'a gelen Akdeniz ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde günü çift antrenmanla tamamladı.
Futbol Sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda, taktiksel ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.
Antalyaspor kamp yaptığı merkezde yarın Corendon Alanyaspor, 24 Temmuz Pazartesi Çaykur Rizespor ve 29 Temmuz Cumartesi Demir Grup Sivasspor ile hazırlık maçları yapacak.