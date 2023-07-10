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Fraport TAV Antalyaspor, Burdur'da antrenman yaptı

Fraport TAV Antalyaspor, Burdur'da antrenman yaptı

Spor Haberleri

Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı. Antrenman, taktiksel çalışma ile sona erdi. Öte yandan Antalyaspor'un, Burdur'da 14 Temmuz Cuma günü İstanbul Başakşehir ile hazırlık maçı yapacağı belirtildi.

Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı.

Antrenman, taktiksel çalışma ile sona erdi.

Öte yandan Antalyaspor'un, Burdur'da 14 Temmuz Cuma günü İstanbul Başakşehir ile hazırlık maçı yapacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Antalyaspor Futbol Burdur Spor Haberler

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