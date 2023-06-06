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Fraport TAV Antalyaspor, Bitexen Giresunspor maçı için hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Bitexen Giresunspor maçı için hazır

Spor Haberleri

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, Giresunspor karşılaşması öncesi son çalışmasını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Akdeniz ekibi, saat 17.30'da özel uçakla Giresun'a gidecek. Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, Çotanak Spor Kompleksi'nde yarın saat 20.00'de başlayacak. Ligin ilk yarısındaki maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Giresunspor karşılaşması öncesi son çalışmasını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, saat 17.30'da özel uçakla Giresun'a gidecek.

Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, Çotanak Spor Kompleksi'nde yarın saat 20.00'de başlayacak.

Ligin ilk yarısındaki maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor

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