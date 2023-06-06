Fraport TAV Antalyaspor, Bitexen Giresunspor maçı için hazır
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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, Giresunspor karşılaşması öncesi son çalışmasını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Akdeniz ekibi, saat 17.30'da özel uçakla Giresun'a gidecek. Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, Çotanak Spor Kompleksi'nde yarın saat 20.00'de başlayacak. Ligin ilk yarısındaki maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, Giresunspor karşılaşması öncesi son çalışmasını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, saat 17.30'da özel uçakla Giresun'a gidecek.
Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, Çotanak Spor Kompleksi'nde yarın saat 20.00'de başlayacak.
Ligin ilk yarısındaki maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.