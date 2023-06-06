Fraport TAV Antalyaspor, Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak 38'inci hafta mücadelesini hakem Kadir Sağlam yönetecek. Antalyaspor, 41 puanla 12'nci sırada bulunuyor ve kümede kalma mücadelesi yaşayan Bitexen Giresunspor karşısında bu sezonki 4'üncü deplasman galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Doğukan Sinik, Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan defans oyuncusu Ömer Toprak'ın kadroya alınıp alınmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.