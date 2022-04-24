Fraport TAV Antalyaspor biletleri rekor fiyatla satışta - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fraport TAV Antalyaspor biletleri rekor fiyatla satışta

Demirören Haber Ajansı - Selay Saykal - Spor
 - Güncelleme:
Fraport TAV Antalyaspor biletleri rekor fiyatla satışta

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin biletlerini yarın satışa çıkarıyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin biletlerini yarın satışa çıkarıyor. Erken şampiyonluk maçının en düşük bilet fiyatı 500 TL iken, en yüksek bilet fiyatı 5 bin TL'ye taraftara sunulacak.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ilan etmek için 1 puanı kalan Trabzonspor, 35'inci hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor'u evinde ağırlayacak. Trabzonspor Kulübü, erken şampiyonluk maçı olacak mücadelenin biletlerinin yarın 13.00'te satışa çıkarılacağını duyurdu.

30 Nisan Cumartesi günü Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak müsabakanın en düşük bilet fiyatı 500 TL olarak belirlenirken, en yüksek rakam ise 5 bin TL'yi buluyor. Trabzonspor'un olası şampiyonluk kutlamalarının yaşanacağı karşılaşmanın biletlerinin rağbet görmesi bekleniyor.

30 Nisan Cumartesi günü Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

VIP Platinum: 5.000 TL

VIP Gold: 4.000 TL

VIP Silver: 3.000 TL

Batı: 2.000 TL

Doğu: 1.250 TL

Fırtına: 750 TL

Kale Arkası: 500 TL


Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Spor Toto Süper Lig, Türk Lirası, Trabzonspor, Antalyaspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title