Fraport TAV Antalyaspor biletleri rekor fiyatla satışta

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin biletlerini yarın satışa çıkarıyor. Erken şampiyonluk maçının en düşük bilet fiyatı 500 TL iken, en yüksek bilet fiyatı 5 bin TL'ye taraftara sunulacak.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ilan etmek için 1 puanı kalan Trabzonspor, 35'inci hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor'u evinde ağırlayacak. Trabzonspor Kulübü, erken şampiyonluk maçı olacak mücadelenin biletlerinin yarın 13.00'te satışa çıkarılacağını duyurdu.

Kale Arkası: 500 TL